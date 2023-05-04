Оливейра сломал плечевую кость и пропустит Гран-при Франции

Португальский пилот Мигель Оливейра из команды «РНФ» был вынужден отказаться от участия в предстоящем Гран-при Франции из-за травмы плеча, которую он получил во время Гран-при Испании.

Хотя ему немедленно оказали медицинскую помощь, и вывихнутое левое плечо было успешно вправлено, дальнейшее обследование выявило более серьёзную травму, в том числе перелом плечевой кости и повреждение передней плечевой связки.

Оливейра и его врачи решили отказаться от операции, но ему необходимо сосредоточиться на процессе заживления. Из-за этого Мигель не сможет принять участие в этапе во Франции.

Португальца заменит тест-пилот «Априлии» Лоренцо Савадори.

Ранее Оливейра получил травму на домашнем этапе и пропустил гонку в Аргентине.