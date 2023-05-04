Оливейра сломал плечевую кость и пропустит Гран-при Франции
Поделиться
Португальский пилот Мигель Оливейра из команды «РНФ» был вынужден отказаться от участия в предстоящем Гран-при Франции из-за травмы плеча, которую он получил во время Гран-при Испании.
Хотя ему немедленно оказали медицинскую помощь, и вывихнутое левое плечо было успешно вправлено, дальнейшее обследование выявило более серьёзную травму, в том числе перелом плечевой кости и повреждение передней плечевой связки.
Оливейра и его врачи решили отказаться от операции, но ему необходимо сосредоточиться на процессе заживления. Из-за этого Мигель не сможет принять участие в этапе во Франции.
Португальца заменит тест-пилот «Априлии» Лоренцо Савадори.
Ранее Оливейра получил травму на домашнем этапе и пропустил гонку в Аргентине.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
16:26
-
16:04
-
15:54
-
15:27
-
15:26
-
13:55
-
12:38
-
12:26
-
11:33
-
10:01
-
04:10
-
03:48
-
00:55
-
00:47
-
00:20
- 3 мая 2023
-
23:14
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
21:00
-
20:38
-
19:55
-
19:16
-
19:01
-
18:46
-
17:53
-
17:46
-
16:22
-
16:07
-
14:59
-
14:30
-
13:25
-
12:30
-
12:23
-
11:34
Партнерский контент