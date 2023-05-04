Экс-пилот Формулы-1: в 1989 году на страусиных бегах было больше людей, чем на ГП США

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о росте популярности главной гоночной серии в США и отметил, что в своё время этого не смог добиться экс-глава чемпионата Берни Экклстоун.
«Формула-1 набирает ход в США. В этом году там пройдут три гонки — Лас-Вегас, Остин и Майами. Конечно, Drive to Survive многим открыл глаза. Болельщики Формулы-1 в Америке существовали всегда, но их было очень мало. Завоевать Америку трудно, это Святой Грааль для любого спорта. Берни Экклстоун пытался сделать это десятилетиями, но так и не смог.
Помню, как в свой первый сезон в 1989 году я приехал в Финикс и гулял с женой. Мы встретили другую пару, в разговоре сказали им, что приехали на Гран-при. Они ответили: «А что такое Формула-1? Мы приехали на страусиные бега». Насколько я помню, на страусиных бегах было больше людей, чем на Гран-при. Сейчас всё иначе», — цитирует Херберта Ice360.
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