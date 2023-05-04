Названо условие, при котором «Феррари» досрочно отпустит Лорана Мекиса в «Альфа Таури»

Переход спортивного директора «Феррари» Лорана Мекиса в «Альфа Таури» может быть ускорен, если «Ред Булл» согласится на досрочный переход части своих сотрудников в «Скудерию». Об этом информирует Autosport.
Как сообщает источник, «Феррари» и «Ред Булл» постараются найти компромисс, который выразится в том, что австрийский гоночный коллектив позволит некоторым своим сотрудникам, которых хочет получить «Скудерия», быстрее перейти в итальянскую команду. «Феррари» же в результате устной сделки позволит Мекису перейти в «Альфа Таури».
Ранее сообщалось, что после сезона-2023 Мекис займёт роль руководителя «Альфа Таури». Лоран стал ещё одним человеком, покидающим «Феррари», после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в «Макларен».
Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло:
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