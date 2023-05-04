ФИА внесла изменения в длину двух зон DRS на Гран-при Майами

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение внести изменения в первые две зоны DRS на Гран-при Майами. По сравнению с прошлогодним этапом они будут сокращены. Об этом информирует Motorsport.
Сообщается, что первая зона активации DRS была передвинута с отметки в 30 метров после девятого поворота на отметку в 105 метров. Таким образом, она была сокращена на 75 метров. Вторая зона DRS на задней прямой также была сокращена на 75 метров и теперь начинается через 525 метров после 16-го поворота вместо прежних 450 метров.
Последняя зона DRS на короткой стартовой/финишной прямой, которая оказывала незначительное влияние на обгоны, осталась без изменений.
Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.
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