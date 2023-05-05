Бакстон – о съёмках фильма с Брэдом Питтом: создают 11-ю команду, Хэмилтон – консультант

Авто, которое будет пилотировать звёздный голливудский актёр Брэд Питт на Гран-при Великобритании в этом году в рамках съёмок фильма о Формуле-1, было разработано «Мерседесом», и уже проходит тесты на трассе. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Формулы-1 Уилл Бакстон, который посетил пресс-конференцию с участием режиссёра Джозефа Косински.

Сообщается, что Питт выступит на этапе в Сильверстоуне наравне с 20 пилотами Формулы-1. Съёмки кинокартины будут проходить на протяжении второй половины сезона во время гоночных уик-эндов начиная с Гран-при Великобритании.

«Они создают 11-ю команду. Льюис Хэмилтон ежедневно консультирует съёмочную группу по сценарию, чтобы удостовериться, что это будет самый точный фильм о гонказ из когда-либо созданных», — написал Бакстон.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: