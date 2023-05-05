Перес дал понять, считает ли он, что «Ред Булл» относится к нему и Ферстаппену одинаково

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал мнение, что австрийская команда одинаково относится к нему и другому гонщику Максу Ферстаппену.
«Думаю, к нам относятся одинаково. У меня столько же возможностей, сколько и у Макса, особенно сейчас, в начале сезона, когда мы оба здорово сражаемся. Команда позволяет нам бороться.
Не знаю, сколько раз мы задевали стену в Баку – всё могло пойти не так для любого из нас. Думаю, в «Ред Булл» показали, как команда должна вести себя в подобных ситуациях», — приводит слова Переса Crash.net.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Серхио сейчас на втором месте, а Макс — на первом.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
Ранее о соперничестве между Ферстаппеном и Пересом высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
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