Хэмилтон объяснил, почему не призывает к бойкоту Гран-при Майами из-за законов против ЛГБТ

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил против ряда законов, принятых штатом Флорида в последнее время. В частности, во Флориде, принимающей Гран-при Майами Формулы-1, теперь в школах не будут рассказывать ученикам про гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Изначально закон касался детских садов и младших классов, но теперь речь идёт о классах школы вплоть до восьмого. Критики закона назвали его «Не говори гей». В то же время закон поддерживает большинство родителей. Кроме того, недавно во Флориде вступил в силу запрет на прохождение процедур по смене пола несовершеннолетними.

«Ничего хорошего в этой ситуации нет. Ситуация не отличается от той, в которой мы находились в Саудовской Аравии. Бойкот Гран-при? Не мне решать что-то такое. Я слышал и читал о решениях, которые приняло местное правительство, я с ними не согласен, не поддерживаю их. Я продолжаю поддерживать ЛГБТ-сообщество, и в этот уикенд у меня снова будет радужный шлем. Просто хочу показать им, что поддерживаю их. Надеюсь, они продолжат свою борьбу.

Решения принимают не жители Майами, а люди в правительстве — вот в чём проблема. Наш спорт намерен быть тут долгие годы, со мной или без меня, но я хотя бы могу поддерживать этих людей", — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.