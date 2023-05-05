Леклер не верит, что новинки помогут «Феррари» догнать «Ред Булл» в Майами

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана для своей команды, а также сравнил гоночный темп машины с конкурентами из «Ред Булл».
«Гран-при Азербайджана прошёл очень хорошо, у нас был поул, и это здорово. Я думаю, это подтверждает, насколько сильная у нас машина, особенно в квалификации. Но затем в гонке подтвердились и наши слабые стороны, нам всё ещё нужно работать над нашим гоночным темпом, поскольку «Ред Булл» сейчас слишком силён.
Что касается новинок болида на Гран-при Майами, я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы бороться с «Ред Булл». Но да, все пойдёт в правильном направлении, я уверен», — приводит слова Леклера Racingnews365.
После этапа в Баку Шарль Леклер занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 с 28 очками. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 93 балла.
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