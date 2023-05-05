Льюис Хэмилтон объяснил, каких изменений хочет для болида «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об изменения, которые он хотел бы видеть в автомобиле команды. По словам Хэмилтона, он хотел бы более «спокойное в пилотирование авто».

«Любой пилот всегда хочет большей прижимной силы, большей мощности и меньшего лобового сопротивления. Думаю, что более спокойная в пилотировании машина — это то, к чему я стремлюсь. Думаю, сейчас мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 48 баллов. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. После четырёх Гран-при в его активе 93 очка.

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