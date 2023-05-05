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Перес ответил на слова Хорнера, что побеждает только на уличных трассах

Перес ответил на слова Хорнера, что побеждает только на уличных трассах
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал высказывания босса команды Кристиана Хорнера, а также многих специалистов, указывающих на то, что он выигрывает гонки только на уличных трассах, однако Серхио всё ещё необходимо показать себя на более традиционных, стационарных автодромах.

«Вероятно, на уличных трассах у меня в день гонки больше уверенности, чем у других. Ну, не знаю. Но в конечном счёте я выиграл в Баку за счёт темпа, и не важно, уличная это трасса или стационарная. Если я оказался способен выиграть в Баку, то могу сделать это где угодно», — приводит слова Переса RaceFans.

Ранее Серхио заявил, что он выиграл бы Гран-при Азербайджана Формулы-1, даже если бы ему не повезло с выездом сейфти-кара перед пит-стопом.

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