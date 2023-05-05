Леклера поблагодарили за спасение кошки во время спринта Гран-при Азербайджана

Организация по защите прав животных (PETA) поблагодарила гонщика «Феррари» Шарль Леклера за его вклад в спасении кошки во время спринтерской гонки Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает PlanetF1.

Напомним, во время спринта в Баку Леклер сообщил по командному радио, что заметил кошку, идущую по трассе. Как видно на опубликованных позже видеозаписях, его болид свернул, чтобы избежать столкновение с кошкой на короткой прямой перед вторым поворотом.

Организация «Люди за этичное обращение с животными» направила Леклеру письмо, в котором высоко оценила его усилия по привлечению внимания своей команды и коллег-соперников к присутствию бездомной кошки на трассе.

«Мы шлем вам нашу благодарность и рады знать, что животные могут рассчитывать на вас. Мы поздравляем вас с победой на второй позиции и желаем вам больших успехов», — сказано в письме.