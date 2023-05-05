Формула-1 может ввести десять гоночных уикендов со спринтами вместе нынешних шести

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, обдумывает возможность проведения десяти гоночных уикендов с пятничной квалификацией и субботним спринтом в следующем году. Об этом информирует Motorsport Italia. В этом году таких уикедов шесть. Ранее их было три.
Отмечается, что перед принятием окончательного решения будет учитываться ряд нюансов. В частности, перегруженность календаря – в следующем году должен состояться Гран-при Китая. Кроме того, у болельщиков может возникнуть фактор пресыщения.
«Сейчас у нас нет инструментов, чтобы доказать это, но существуют другие виды спорта, которые столкнулись с этой ошибкой. Формула-1 должна оставаться событием аналогичным Лиге чемпионов в футболе, а не уподобляться национальным чемпионатам, несколько убирая вкус к эксклюзивности», — сказал один из собеседников издания.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 5 мая 2023
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
10:51
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
09:56
-
00:59
-
00:48
- 4 мая 2023
-
23:31
-
23:24
-
22:17
-
20:58
-
19:59
-
19:27
-
18:15
-
17:49
-
16:26
-
16:04
-
15:54
-
15:27
-
15:26
-
13:55
-
12:38
-
12:26
-
11:33
-
10:01
-
04:10
-
03:48
-
00:55
-
00:47
-
00:20
- 3 мая 2023
-
23:14
-
23:08