«Дженерал Моторс» рассматривает возможность участия в программе двигателей для Формулы-1

Компания «Дженерал Моторс», являющаяся партнёром по заявке команды «Андретти» в Формуле-1, рассматривает возможность участия в чемпионате в качестве производителя силовых установок с сезона 2027 года.

«Если смотреть дальше 2026 года, то наше мнение таково, что мы хотим участвовать в гонках и убедиться, что мы конкурентоспособны, а затем посмотреть в 2026 году, что имеет наибольший смысл.

Конечно, мы могли бы создавать свой собственный двигатель, но не можем по правилам, потому что производители силовых агрегатов на 2026 год уже заявлены, так что мы будем смотреть на самый ранний срок — 2027 год.

Это то, что мы рассматриваем. Мы рассматриваем силовые установки. У «Андретти» есть партнер по силовым агрегатам, с которым мы можем быстро начать гонки», – приводит слова исполнительного директора «Дженерал Моторс» Эрика Уоррена Autosport.