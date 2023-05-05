Брэд Питт на Гран-при Великобритании будет пилотировать автомобиль Формулы-2 или Формулы-3
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Голливудский актёр Брэд Питт во время Гран-при Великобритании этого года будет пилотировать автомобиль Формулы-2 или Формулы-3. Об этом информирует Variety, добавив, что информация неточная, но «скорее всего», так и будет. Напомним, на трассе в Сильверстоуне Питт появится в рамках съёмок фильма о Формуле-1.
Сообщается, что речи об участии в настоящих сессиях, в том числе в свободных заездах, не идёт. Съёмки будут проходить лишь между сессиями Формулы-1, когда на трассе никого не будет.
По сюжету фильма Брэд играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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