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Гасли — о доминировании «Ред Булл»: нужно больше времени, всё может измениться

Гасли — о доминировании «Ред Булл»: нужно больше времени, всё может измениться
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал доминирование «Ред Булл» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Формулы-1.

«Думаю, вам нужно дать сезону чуть больше времени. Лично я не уделяю так много внимания борьбе за чемпионство. В данный момент мы боремся не за это. На четвёртой, пятой, шестой позициях очень тесно. Там очень маленькие промежутки, и это заставляет нас быть начеку каждый уикенд.

Если вы посмотрите на борьбу за чемпионство, то увидите чёткую тенденцию, что «Ред Булл» доминирует. Это может измениться, зависит от того, как модернизируют свои болиды «Феррари» и «Мерседес». Тогда всё может измениться, поэтому я думаю, что нужно дать чуть больше времени.

Лично я больше сосредоточен на наших сражениях, и нам действительно есть над чем поработать», — приводит слова Гасли Motorsport Week.

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