Масса — о возможном суде за титул Хэмилтона 2008-го: не ради денег, а для справедливости

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса по-прежнему изучает возможность отмены результатов чемпионата мира Формулы-1 2008 года. Масса признался, что делает это не ради денег, а ради справедливости.

«Должен сказать, когда увидел комментарий Берни, то был очень и очень удивлён. Ведь все знают, что произошло на Гран-при Сингапура, однако всё открылось лишь в 2009 году. Впоследствии мы также услышали, что Чарли [Уайтинг] и Макс [Мосли] также были в курсе, так что я вижу в этом несправедливость по отношению к спорту. Это показывает, что, возможно, с юридической стороны решение было неверным. Поэтому я решил изучить этот вопрос.

Я делаю это не ради денег. Это не то, к чему я стремлюсь. Делаю это ради справедливости. Не только для себя, но и для моих друзей, моей страны, моей семьи, «Феррари» и фанатов «Феррари». Вы же знаете, как чемпионство влияет на страну? Оно может стать импульсом для её развития. У нас сейчас нет бразильских гонщиков, так что факторов множество. Будет ли судебное разбирательство? Я ничего не могу сказать, пока мы изучаем этот вопрос», – приводит слова Массы Racingnews365.

Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Не так давно бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1: