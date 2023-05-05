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Пьер Гасли обозначил позицию по сокращению зон DRS

Пьер Гасли обозначил позицию по сокращению зон DRS
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли выступил против сокращения зон DRS. Напомним, на Гран-при Азербайджана зону DRS сократили на 100 метров, что привело к значительному снижению борьбы в первом повороте. На этапе в Майами две зоны DRS также сокращены.

«Сокращение зон DRS не поможет нам увидеть больше обгонов в течение сезона. Это то, о чём мы говорили на брифинге пилотов в прошлый уикенд, и я уверен, мы поговорим об этом и в нынешний уикенд. Мы выступаем за сохранение зон DRS такими, какими они были в прошлом году, а не за их сокращение. Но я не очень стремлюсь делать однозначные выводы после всего нескольких гоночных уикендов», — приводит слова Гасли Motorsport Week.

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