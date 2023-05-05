Льюис Хэмилтон назвал, кто возьмёт на себя функции ушедшей Анджелы Каллен

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о новой структуре своих ассистентов. Перед стартом сезона-2023 Льюис Хэмилтон расстался с Анджелой Каллен, которая работала его персональным ассистентом и личным тренером с 2016 года. Теперь с семикратным чемпионом мира будут работать сразу два специалиста.
«У меня немного другая установка. Роль Каллен разделена между двумя людьми. Сейчас у меня отличная система. Один из парней, Стиво [Стивен Лорд], был со мной с моей первой гонки в «Макларене». Мы с ним одновременно перешли в «Мерседес», он работал в качестве техника по коробкам передач. Потом он перешёл на несколько разных должностей, и сейчас он помогает мне.
В остальном я работаю над своими тренировками с Кайли, она ездит со мной на этапы. Ещё есть Санти и Пенни [Пенни Тоу], отличная команда», — приводит слова Хэмилтона Crash.
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