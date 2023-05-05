Норрис сравнил период работы с Риккардо и Пиастри
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис сравнил опыт работы с Даниэлем Риккардо и с нынешним партнёром по команде Оскаром Пиастри.
«То, как я работал в прошлом году, и то, как я работал с Даниэлем, не слишком отличается. Не то чтобы многое изменилось.
Возможно, есть немного больше предоставления знаний о том, как мы работали в предыдущие годы, чтобы посмотреть на развитие от прошлого года к этому и тому подобное. Кроме того, мы оба рассказываем о том, что происходит с машиной и чего мы хотим от неё, что очень хорошо согласуется», — приводит слова Норриса The Race.
После четырёх этапов Ландо Норрис занимает девятое место в общем зачёте с 10 очками в активе. Его партнёр по команде Оскар Пиастри располагается на 11-м месте с четырьмя очками.
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