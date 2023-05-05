«Не планирую останавливаться». Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы остаться в нынешней команде. По словам Льюиса, пока он и «Мерседес» не заключали нового соглашения, однако в настоящий момент стороны работают над этим.
«Я не планирую останавливаться в ближайшее время. Моя карьера пока не подходит к концу, я в расцвете сил. Всё зависит от того, насколько усердно я буду работать и поддерживать себя в физической форме. Важно работать и над ментальной составляющей.
Если посмотреть на Леброна Джеймса, на Тома Брэди — эти парни показали, что выступать можно до тех пор, пока сохраняется преданность делу. Я не планирую ничего менять, хочу лишь быть лучше. Моя команда – «Мерседес», и я счастлив быть её частью. Пока не подписал контракт, но мы работаем над ним», — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 5 мая 2023
-
17:24
-
17:03
-
16:53
-
16:27
-
15:46
-
15:24
-
14:04
-
13:55
-
13:27
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
10:51
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
09:56
-
00:59
-
00:48
- 4 мая 2023
-
23:31
-
23:24
-
22:17
-
20:58
-
19:59
-
19:27
-
18:15
-
17:49
-
16:26
-
16:04
-
15:54
-
15:27
-
15:26