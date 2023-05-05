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«Не планирую останавливаться». Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте

«Не планирую останавливаться». Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы остаться в нынешней команде. По словам Льюиса, пока он и «Мерседес» не заключали нового соглашения, однако в настоящий момент стороны работают над этим.

«Я не планирую останавливаться в ближайшее время. Моя карьера пока не подходит к концу, я в расцвете сил. Всё зависит от того, насколько усердно я буду работать и поддерживать себя в физической форме. Важно работать и над ментальной составляющей.

Если посмотреть на Леброна Джеймса, на Тома Брэди — эти парни показали, что выступать можно до тех пор, пока сохраняется преданность делу. Я не планирую ничего менять, хочу лишь быть лучше. Моя команда – «Мерседес», и я счастлив быть её частью. Пока не подписал контракт, но мы работаем над ним», — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.

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