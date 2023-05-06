Формула-1, Гран-при Майами: третья тренировка, онлайн-трансляция
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Сегодня, 6 мая, на временной уличной трассе Международного автодрома Майами состоится третья свободная практика пятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Майами. Начало тренировки запланировано на 19:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Майами. Онлайн-трансляция третьей практики
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