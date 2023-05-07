Формула-1, Гран-при Майами: онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:25
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Сегодня, 7 мая, на временной уличной трассе Международного автодрома Майами состоится гонка пятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Майами.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 22:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
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