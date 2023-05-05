Доменикали: Формула-1 не собирается проводить спринт в каждый гоночный уикенд

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заверил, что главная гоночная серия не планирует проводить спринтерские гонки в каждый гоночный уикенд, а также высказался об изменениях формата, которые произошли перед Гран-при Азербайджана.

«Новый формат был введён с одобрения команд и ФИА. Наша главная идея в том, чтобы во время гоночного уикенда на трассе было оживление. Первая попытка с новым форматом получилась весьма обнадёживающей. Все партнёры, промоутеры, команды позитивно отнеслись. В конце лета можем посмотреть, чему нам ещё нужно научиться и сделать что-то ещё лучше.

Как и всегда, когда вы добавляете что-то необычное, то на реакцию традиционных фанатов Формулы-1 нужно смотреть в долгосрочной перспективе. Но у новых фанатов мы наблюдаем позитив.

Что касается количества спринтов, то не хотим оказаться в ситуации, когда в будущем у нас будут все гонки в таком формате. Мы хотим сохранить ограниченное количество спринтов. Может быть, треть календаря. И создать что-то особенное, чтобы придать им спортивную ценность и коммерческие возможности. Думаю, это правильный путь», — приводит слова Доменикали Motorsport.