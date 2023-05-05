Названы обновления «Феррари» и ещё четырёх команд Формулы-1 на Гран-при Майами

Пять команд Формулы-1, включая «Феррари», подготовили обновления болидов на Гран-при Майами, который пройдёт в этот уикенд с 5 по 7 мая, сообщает RaceFans.
«Ред Булл», «Мерседес», «Альпин», «Макларен» и «Уильямс» не заявляли об обновлениях на этот этап.
«Феррари» привезла в Майами новое днище. Как отмечается в команде, это обновление — часть стандартного цикла разработки машины. Особое внимание уделено улучшению общих аэродинамических характеристик и эффективности болида.
«Хаас» также привёз новое днище, «Альфа Таури» обновила переднее крыло перед этапом в Майами.
«Альфа Ромео» привезла новую нижнюю часть заднего антикрыла, чтобы добавить дополнительное аэродинамическое решение, которое отвечает характеристикам трассы в Майами. «Астон Мартин» обновила «жабры» на капоте для дополнительного отвода воздуха и охлаждения машины. Это обновление может применяться в условиях жары.
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