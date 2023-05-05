Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс объяснил, почему в этом сезоне сложнее подобрать правильные настройки болида

Сайнс объяснил, почему в этом сезоне сложнее подобрать правильные настройки болида
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о сложностях в работе с болидом текущего сезона, но отметил, что комфортно чувствует себя в машине.

«За исключением этапа в Баку, который для меня можно просто списать, я чувствую себя комфортно. В этом году стало сложнее подобрать идеальные настройки для машины. Она стала более чувствительной во многом, поэтому нам приходится бороться со многими вещами, подбирая оптимальный вариант. Но мы добились прогресса и я думаю, что уже достаточно хорошо понимаю особенности работы болида.

В целом, мы всё равно будем отдавать предпочтение быстрой машине, даже если сложно найти необходимые настройки. Пока наши возможности ограничивает то, что болит сильно зависит от этих настроек. Но мы стараемся улучшить ситуацию», — приводит слова Сайнса GPToday.

Материалы по теме
Сайнс — о ГП Азербайджана: постоянно чувствовал, что нахожусь на грани аварии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023