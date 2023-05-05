Сайнс объяснил, почему в этом сезоне сложнее подобрать правильные настройки болида

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о сложностях в работе с болидом текущего сезона, но отметил, что комфортно чувствует себя в машине.
«За исключением этапа в Баку, который для меня можно просто списать, я чувствую себя комфортно. В этом году стало сложнее подобрать идеальные настройки для машины. Она стала более чувствительной во многом, поэтому нам приходится бороться со многими вещами, подбирая оптимальный вариант. Но мы добились прогресса и я думаю, что уже достаточно хорошо понимаю особенности работы болида.
В целом, мы всё равно будем отдавать предпочтение быстрой машине, даже если сложно найти необходимые настройки. Пока наши возможности ограничивает то, что болит сильно зависит от этих настроек. Но мы стараемся улучшить ситуацию», — приводит слова Сайнса GPToday.
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