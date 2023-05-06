Вольф: Хорнер должен найти баланс между борьбой Ферстаппена с Пересом и командной работой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о борьбе между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, и дал совет руководителю австрийского гоночного коллектива Кристиану Хорнера.

«Перед Хорнером стоит сложная задача. Оба пилота будут порой чувствовать несправедливое отношение к себе, и будут хотеть получить преимущество. В нашей команде была важна прозрачность. Нужно было обсуждать ситуацию ещё до гонки, сразу обозначать границы. В итоге наши пилоты, даже Хэмилтон с Росбергом, относились друг ко другу с уважением. Так что ему важно находить баланс между борьбой напарников и командной работой», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В общем зачёте пилотов на первом месте располагается Макс Ферстаппен с 93 очками. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть баллов.