Шарль Леклер разбил машину во второй тренировке Гран-при Майами
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в ходе второй части пятничных свободных заездов Гран-при Майами Формулы-1. Когда монегаск работал с прицелом на гонку, то потерял контроль над машиной в скоростном восьмом повороте. «Феррари» слегка снесло с траектории, после чего Леклер уже не мог избежать контакта с барьером. Болид Шарля врезался в отбойник передней частью, что привело к повреждениям переднего антикрыла, носа и передней подвески.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй пятничной тренировки Гран-при Майами Формулы-1. Перед аварией Леклер занимал третье место в протоколе, уступая лидеру сессии Максу Ферстаппену 468 тысячных секунды. Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс занимал второе место.
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