Ферстаппен — лучший по итогам второй тренировки ГП Майами, Сайнс — второй, Перес — 4-й
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал быстрейшее время во второй пятничной тренировке Гран-при Майами Формулы-1. Голландец почти на четыре десятые опередил пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Напарник испанца по «Феррари» Шарль Леклер до своей аварии незадолго до завершения сессии показал третье время, проиграв Сайнсу менее одной десятой, а Ферстаппену — почти полсекунды.
Формула-1. Гран-при Майами. Вторая пятничная тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:27.930
|2.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.385
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.468
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.489
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0.730
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.811
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.928
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.000
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.007
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.116
|11.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1.168
|12.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.241
|13.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.251
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.259
|15.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.286
|16.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1.409
|17.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1.463
|18.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.683
|19.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1.998
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+2.108
Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 2
06 мая 2023, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.930
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.385
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.468
Комментарии
- 6 мая 2023
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20:40
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19:01
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18:19
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17:24
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17:03
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16:53
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16:27
-
15:46
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15:24
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14:04
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13:55
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13:27
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12:50
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12:40
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12:35
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11:30
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11:26
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11:18
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10:51
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10:42
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10:35
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