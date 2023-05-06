Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший по итогам второй тренировки ГП Майами, Сайнс — второй, Перес — 4-й

Ферстаппен — лучший по итогам второй тренировки ГП Майами, Сайнс — второй, Перес — 4-й
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал быстрейшее время во второй пятничной тренировке Гран-при Майами Формулы-1. Голландец почти на четыре десятые опередил пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Напарник испанца по «Феррари» Шарль Леклер до своей аварии незадолго до завершения сессии показал третье время, проиграв Сайнсу менее одной десятой, а Ферстаппену — почти полсекунды.

Формула-1. Гран-при Майами. Вторая пятничная тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:27.930
2.Карлос Сайнс«Феррари»+0.385
3.Шарль Леклер«Феррари»+0.468
4.Серхио Перес«Ред Булл»+0.489
5.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0.730
6.Ландо Норрис«Макларен»+0.811
7.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.928
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.000
9.Эстебан Окон«Альпин»+1.007
10.Александер Албон«Уильямс»+1.116
11.Пьер Гасли«Альпин»+1.168
12.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.241
13.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.251
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.259
15.Джордж Расселл«Мерседес»+1.286
16.Оскар Пиастри«Макларен»+1.409
17.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1.463
18.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.683
19.Ник де Врис«Альфа Таури»+1.998
20.Логан Сарджент«Уильямс»+2.108
Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 2
06 мая 2023, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.930
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.385
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.468
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023