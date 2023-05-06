Ферстаппен — лучший по итогам второй тренировки ГП Майами, Сайнс — второй, Перес — 4-й

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал быстрейшее время во второй пятничной тренировке Гран-при Майами Формулы-1. Голландец почти на четыре десятые опередил пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Напарник испанца по «Феррари» Шарль Леклер до своей аварии незадолго до завершения сессии показал третье время, проиграв Сайнсу менее одной десятой, а Ферстаппену — почти полсекунды.

Формула-1. Гран-при Майами. Вторая пятничная тренировка