Ферстаппен прокомментировал лучший результат на второй практике Гран-при Майами

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Майами.
«Хороший день. Поначалу надо было немного адаптироваться к трассе из-за нового асфальта. Трасса становилась всё быстрее в течение дня. Ощущения внутри машины всегда были хорошие, у нас хороший баланс. За пределами траектории было скользко, но сама траектория в порядке. Однако стоит съехать с неё, и сцепление гораздо ниже. Но это одинаково для всех.
Самое важное, что у нас с самого начала был хороший баланс. Но мы ещё хотим изучить несколько мелких вещей. В идеале ты хочешь быть быстр в каждом повороте, но это не всегда возможно. Нам также нужно посмотреть, какой окажется погода. С большой загрузкой топливом баланс тоже был хорошим", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
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