Перес объяснил сильный проигрыш Ферстаппену во второй тренировке Гран-при Майами

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал четвёртый результат во второй пятничной тренировке Гран-при Майами Формулы-1. Перес проиграл Максу Ферстаппену почти полсекунды.

«Мы пробовали ряд вещей в плане механического баланса и кое-что изучили для себя. На длинных сериях нам не удалось как следует всё понять, потому что в итоге мы проехали немного кругов. Пятница получилась для меня идеальной, но и мой быстрейший круг тоже был довольно плохим. Я заблокировал колёса в финальном повороте, так что есть большой запас. Сегодня я пилотировал не слишком хорошо, так что если мне удастся улучшить пилотаж и добиться, чтобы я чувствовал себя комфортнее, то всё должно быть в порядке», — приводит слова Переса GPBlog.