Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: вторая практика стала ударом под дых, нам очень нужны обновления

Хэмилтон: вторая практика стала ударом под дых, нам очень нужны обновления
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон констатировал сильное отставание своей команды от «Ред Булл» по итогам пятничных практик Гран-при Майами Формулы-1.

«Каждый уикенд одно и то же: мы проигрываем секунду. Майами — отличное место, тут много позитивного. Просто мы не слишком быстры. Мы просто пробуем много разных вещей. Первая практика была довольно хорошей, но истинный темп показывает вторая тренировка, и она стала ударом под дых. Иногда такое трудно принять. Но всё в порядке, мы просто продолжим работать, перегруппируемся и посмотрим, что можно отыграть за счёт настроек и попадания в золотую середину.

Поведение машины здесь и в Мельбурне — день и ночь, там ей было управлять намного приятнее. В Баку ощущения тоже были лучше, чем здесь. Возможно, дело в жаре, ну или в балансе, который пока у машины. Я буду надеяться, что завтра мы сможем направить машину в более удачное рабочее окно и сделаем пару шагов вперёд. Но если исключить дельфинирование, которое у нас было год назад, то по ощущениям мы словно выступаем на точно такой же машине.

Надеюсь, мы сможем попасть в третий сегмент, и я надеюсь, что в нём мы будем в середине. Было бы хорошо. Нам очень нужны обновления, мы работаем над ними по максимуму", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 2
06 мая 2023, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.930
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.385
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.468
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023