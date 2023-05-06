Хэмилтон: вторая практика стала ударом под дых, нам очень нужны обновления

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон констатировал сильное отставание своей команды от «Ред Булл» по итогам пятничных практик Гран-при Майами Формулы-1.
«Каждый уикенд одно и то же: мы проигрываем секунду. Майами — отличное место, тут много позитивного. Просто мы не слишком быстры. Мы просто пробуем много разных вещей. Первая практика была довольно хорошей, но истинный темп показывает вторая тренировка, и она стала ударом под дых. Иногда такое трудно принять. Но всё в порядке, мы просто продолжим работать, перегруппируемся и посмотрим, что можно отыграть за счёт настроек и попадания в золотую середину.
Поведение машины здесь и в Мельбурне — день и ночь, там ей было управлять намного приятнее. В Баку ощущения тоже были лучше, чем здесь. Возможно, дело в жаре, ну или в балансе, который пока у машины. Я буду надеяться, что завтра мы сможем направить машину в более удачное рабочее окно и сделаем пару шагов вперёд. Но если исключить дельфинирование, которое у нас было год назад, то по ощущениям мы словно выступаем на точно такой же машине.
Надеюсь, мы сможем попасть в третий сегмент, и я надеюсь, что в нём мы будем в середине. Было бы хорошо. Нам очень нужны обновления, мы работаем над ними по максимуму", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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