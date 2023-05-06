Леклер — об аварии на тренировке в Майами: я слишком агрессивно атаковал

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою аварию во время второй тренировки на Гран-при Майами, из-за которой сессия была прервана красными флагами.
«Мне нечего говорить об аварии, я просто слишком агрессивно атаковал, поэтому вылетел. В остальном же я доволен тем, какую скорость показал на круге. Однако мы далеко позади по гоночному темпу. «Ред Булл» опять в своей лиге, так что нам предстоит искать возможность отыграть отставание в гонке. Но у нас есть квалификационный темп.
Тренировки были сложными, мы теряли сцепление. Я слишком сильно атаковал и потерял контроль над задней частью машины. Когда хотел исправить ситуацию, то у шин не было сцепления. Передняя часть болида разбита, но нет серьёзных повреждений, а это главное», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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