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Расселл рассказал о проблемах с машиной во время тренировки на Гран-при Майами

Расселл рассказал о проблемах с машиной во время тренировки на Гран-при Майами
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты тренировок на Гран-при Майами и высказался о шансах немецкой команды в гонке.

«Машина немного изменилась. Во второй практике даже после заездов на «медиуме» я ощущал себя хорошо. Я проехал круг, и у меня был отрыв в пару десятых, что позволяло мне быть в четвёрке лучших. Затем я перешёл на мягкие шины, и машина просто перестала работать как надо. Думаю, у нас есть понимание, почему это произошло. К счастью, есть время, чтобы внести изменения.

Если всё сделаем правильно, то нет причин, по которым мы не сможем опередить «Феррари» и «Астон Мартин». Такова цель. Мы можем это сделать, но за ночь нужно внести необходимые изменения. У нас есть потенциал, мы его видели в первых тренировках. Просто надо привести всё в порядок», — цитирует Расселла Racingnews365.

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