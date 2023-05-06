Ферстаппен: раньше Вольф не говорил о скучных гонках, потому что побеждал сам

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что в Баку обе машины австрийской команды исчезли с горизонта.
«Вольф говорит о скучных гонках сейчас, потому что раньше он побеждал сам. В футболе вы тоже иногда смотрите скучные игры, иногда красивые. Вы не можете этим манипулировать, чтобы искусственно создавать напряжение. Это часть спорта. Иногда вы ожидаете, что в гонке будут происходить безумные вещи, но ничего не происходит. И наоборот, когда ожидания невелики, то может произойти что-то невероятное», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Макс Ферстаппен становился чемпионом мира в последних двух сезонах Формулы-1. В нынешнем сезоне нидерландский гонщик является лидером общего зачёта с 93 очками после четырёх этапов.
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