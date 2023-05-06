Стала известна анекдотическая причина провала Алонсо на «Инди-500» 2019 года

Французский комментатор Жюльен Фебро раскрыл причину провального выступления двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо на «Инди-500» в 2019 году.
«Третий человек подтвердил мне, что в 2019 году на «Инди-500» у Фернандо Алонсо были трудности с настройками машины, и он просил свою команду купить настройки у «Андретти» за $ 2 млн. Они так и сделали, но Алонсо жаловался, что машина буквально неуправляема, и в итоге не прошёл квалификацию, заняв 31-е место. Оказалось, что цифры в настройках были указаны в дюймах, а они использовали сантиметры», — приводит слова Фебро Off Track.
В 2019 году Фернандо Алонсо выступал за «Макларен» в «Инди-500» и не смог пройти квалификацию, провалив сессию. Позже Алонсо в отдельной сессии для шести худших гонщиков стал четвёртым, при том, что на старт пробилась только первая тройка.
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