Франц Тост заявил, что инженер, которому он перестал доверять, покинул «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил уход одного из инженеров команды, которому он не доверял.
Напомним, после Гран-при Саудовской Аравии Тост раскритиковал инженеров «Альфа Таури» и заявил, что больше им не доверяет.
«Человек, которому я перестал доверять, покинул команду. И, как вы можете себе представить, остальным я доверяю. Они здорово показывают себя, так что всё очень просто», — приводит слова Тоста Racingnews365.
Также издание с ссылкой на собственные источники сообщает, что Тост говорил об уходе главы аэродинамического отдела Дикона Балмфорта. Он работал в «Альфа Таури» с 2018 года. Его место может занять Гуру Джол, который до марта этого года работал в «Астон Мартин». В его профиле в социальных сетях указана должность заместителя руководителя отведать аэродинамики «Альфа Таури».
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