Вильнёв: преимущество «Ред Булл» не такое, как было у «Мерседеса», так почему мы жалуемся?

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о преимуществе «Ред Булл» над остальными командами и сравнил этот этап с периодом доминирования «Мерседеса».

«Преимущество «Ред Булл» не так велико, как в годы доминирования «Мерседеса», так почему мы жалуемся? «Серебряные стрелы» ошибались и всё равно легко побеждали, а «Ред Булл» такого себе позволить не может. Они побеждают, потому что лучше работают. Их пилоты лучше работают с инженерами, в команде нет политики и хаоса, все двигаются в одном направлении. Их машина действительно лучше, но ненамного, и в случае ошибки они проиграют гонку. Это не чистое доминирование, просто они немного лучше», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен с 93 набранными очками. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть баллов.

В Кубке конструкторов также с большим отрывом лидирует «Ред Булл».