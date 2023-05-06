Хэмилтон назвал место, которое хотел бы включить в календарь Формулы-1
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о расширении календаря Формулы-1 в США, где в нынешнем сезоне пройдут три гонки, а также назвал место, куда должна отправиться «королева автоспорта» в ближайшем будущем.
«Лично мне нравится направление, в котором оно (расширение) движется. Я был здесь (в США), как и многие, в течение длительного времени. Мне нравятся изменения, которые мы наблюдаем, и это захватывающе — приезжать в разные части мира и на разные трассы.
Мы были на всех других континентах, поэтому я надеюсь, что скоро мы поедем в Африку, и это будет потрясающий опыт.
Культура там — это вызов с точки зрения инженера и водителя, отправляющегося в эти новые места», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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