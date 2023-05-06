Жак Вильнёв объяснил, почему ему нравится новый формат Гран-при со спринтами
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Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв высказался о новом формате гоночных уикендов с отдельной квалификацией к спринтерской гонке.
«Я считаю, что это хорошее решение. Спринт не влияет на основную гонку. До этого спринтерская гонка определяла решётку для основной гонки, и это приводило к тому, что люди не шли на риск в спринте. Основная же гонка превратилась в заезд на 400 км с красным флагом после 100 км, поэтому её уже нельзя было называть спринтом.
Уикенд стал увлекательней, стал актуальней, и это хорошо. И правда, в пятницу пилоты выходят на затяжные заезды, чтобы подобрать шины, что не столь увлекательно. Так что концепция отдельной спринтерской гонки хороша», – приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.
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