Франц Тост объяснил, почему «Альфа Таури» не способна побеждать в гонках

Глава «Альфа Таури» Франц Тост, готовящийся покинуть команду по окончании сезона, высказался о её перспективах.

«Надеюсь, что в будущем эта команда будет побеждать в гонках. Мы работаем с молодыми пилотами, и если вспомнить, то у нас было даже два новичка в сезоне, а с ними у вас не получится победить в гонке.

Если вы посмотрите на стартовую решётку, то поймёте, что новичок не может просто прийти и победить, учитывая, насколько технически сильны первые четыре команды, а также насколько сильны их пилоты. Я помню, за нас выступал Себастьян Феттель, но потребовалась пара лет, чтобы он привык к Ф-1. То же касается и Макса Ферстаппена», – сказал Тост в подкасте F1 Nation.

Ранее Тост ответил на вопрос о возможности заменить Хельмута Марко в «Ред Булл».