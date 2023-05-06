«Всё движется в неправильную сторону». Расселл раскритиковал болиды Ф-1 нового поколения
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался об обновлениях нынешнего поколения болидов серии, которые, по его мнению, всё дальше и дальше уводят пилотов от возможности обгонять друг друга.
«Очевидно, Формула-1 разрабатывала правила, чтобы облегчить обгон и ход за машиной впереди, но с тех пор, как они появились, каждая команда естественным образом уходила от своих первоначальных намерений в разработке машины.
Я считаю, что обгонять становится всё тяжелее. К тому же у этих машин не такой большой слипстрим, всё медленно движется в неправильном направлении, если говорить об обгонах», – приводит слова Расселла издание RaceFans.
Ранее в интервью гонщик ответил, начнёт ли он по-другому бороться с Ферстаппеном после инцидента в Баку.
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