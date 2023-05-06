Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Майами, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

В Майами (США) на Международном автодроме завершилась третья тренировка Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второй результат у монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Замкнул тройку лидеров мексиканец Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Майами. Третья свободная тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,535
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921
8. Нико Хюлькенберг +0,962
9. Александер Албон («Уильямс») +1,026
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071
11.Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,188
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1,539
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912
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