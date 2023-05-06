Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Майами, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

В Майами (США) на Международном автодроме завершилась третья тренировка Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второй результат у монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Замкнул тройку лидеров мексиканец Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Майами. Третья свободная тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,535

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921

8. Нико Хюлькенберг +0,962

9. Александер Албон («Уильямс») +1,026

10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071

11.Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,188

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1,539

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729

18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840

19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866

20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912