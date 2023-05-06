Фото: эвакуатор с машиной Леклера выехал на трассу во время гонки Porsche Carrera

Курьёзный инцидент произошёл после второй свободной практики Гран-при Формулы-1 в Майами (США), состоявшейся сегодня, 6 мая.
Эвакуатор с машиной пилота «Феррари» Шарля Леклера (напомним, Леклер попал в аварию), доставлявший её на базу итальянской команды, выехал на трассу прямо во время гонки североамериканского кубка Porsche Carrera – одной из гонок поддержки в рамках Гран-при Майами.
Эпизод не избежал внимания зрителей, заснявших его, и, к счастью, завершился благополучно – обошлось без столкновений.
Формула-1. Гран-при Майами. Вторая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,930.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,385.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,468.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,489.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,730.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,811.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,928.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,000.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,007.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,116.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1,168.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,241.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,251.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,259.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,286.
16. Оскар Пиастри («Макларен») +1,409.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,463.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,683.
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,998.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,108.
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