Хорнер отреагировал на слух, что «Ред Булл» должен отдать сотрудников в обмен на Мекиса
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слух, согласно которому «Ред Булл» должен будет досрочно отпустить часть сотрудников в «Феррари» для того, чтобы спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис перешёл в «Альфа Таури».
«Спекуляций хватает, как и всегда. Будет ли обмен «заложников» на Лорана Мекиса? Ну, у нас нет заложников. Если говорить о переходе в «Феррари» среднего и высшего персонала, то ничего такого не планируется», – приводит слова Хорнера издание Speedcafe.
Ранее сообщалось, что после сезона-2023 Мекис займёт роль руководителя «Альфа Таури». Лоран стал ещё одним человеком, покидающим «Феррари», после ухода аэродинамика Давида Санчеса, перешедшего в «Макларен».
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