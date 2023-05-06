Испанская пресса обвинила «Феррари» в фаворитизме на Гран-при Майами

Испанский журналист Диего Мехия высказал предположение, согласно которому «Феррари» открыто продемонстрировала свою расположенность к Шарлю Леклеру, несмотря на заявление руководства команды о паритете между монегаском и испанцем Карлосом Сайнсом.
«Феррари» заявила, что обновление днища на Гран-при Майами относится только к машине Леклера. В команде утверждают, что хотят сравнить темп предыдущей версии с обновлённой… Однако некоторые считают, что суть заключает в том, чтобы отдать предпочтение Леклеру. Очевидно, что «Феррари» сделала свой выбор, выступление Сайнса неудовлетворительно», – сказал Мехия в эфире Sky Sports.
Ранее эвакуатор, вывозивший машину Леклера после аварии на второй тренировке Гран-при Майами, был замечен на трассе прямо во время гонки североамериканского кубка Porsche Carrera.
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