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Перес завоевал поул на Гран-при Майами после аварии Леклера, Ферстаппен – девятый

Перес завоевал поул на Гран-при Майами после аварии Леклера, Ферстаппен – девятый
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В Майами (США) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Феррари».

Действующий лидер сезона, голландец Макс Ферстаппен стал только девятым. Ферстаппен ошибся на первом круге в третьем сегменте, а закончить второй уже не сумел, так как квалификацию досрочно завершили красными флагами после аварии Шарля Леклера.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Серхио Перес «Ред Булл» — 1:26.841.
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361.
3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508.
4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926.
5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963.
7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020.
8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094.
9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — без времени.
10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» — без времени.
11. Александер Албон «Уильямс» +0.954.
12. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.062.
13. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.134.
14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.250.
15. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.554.
16. Ландо Норрис «Макларен» +1.553.
17. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.588.
18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.635.
19. Оскар Пиастри «Макларен» +1.643.
20. Логан Сарджент «Уильямс» +1.736.

Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:26.841
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.361
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.508
Комментарии
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