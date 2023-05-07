Перес завоевал поул на Гран-при Майами после аварии Леклера, Ферстаппен – девятый

В Майами (США) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Феррари».

Действующий лидер сезона, голландец Макс Ферстаппен стал только девятым. Ферстаппен ошибся на первом круге в третьем сегменте, а закончить второй уже не сумел, так как квалификацию досрочно завершили красными флагами после аварии Шарля Леклера.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Серхио Перес «Ред Булл» — 1:26.841.

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361.

3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508.

4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926.

5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963.

7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094.

9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — без времени.

10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» — без времени.

11. Александер Албон «Уильямс» +0.954.

12. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.062.

13. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.134.

14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.250.

15. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.554.

16. Ландо Норрис «Макларен» +1.553.

17. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.588.

18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.635.

19. Оскар Пиастри «Макларен» +1.643.

20. Логан Сарджент «Уильямс» +1.736.