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Серхио Перес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами

Серхио Перес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 7 мая.

«Я думаю, вплоть до квалификации это был мой худший уикенд. Мне постоянно немного не хватало до Макса и «Феррари», но перед квалификацией я перезагрузился, и всё пошло на лад. До этого не удавалось собрать круг, машине не хватало баланса, а мне — уверенности. Борьба с Максом? Мы работаем гонка за гонкой, посмотрим, что будет завтра — завтра новый день и новый шанс», – сказал Перес после выступления.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:26.841
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361
3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508
4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926
5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963
7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020
8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094
9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» без времени
10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» без времени

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