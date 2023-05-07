Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 7 мая.

«Я думаю, вплоть до квалификации это был мой худший уикенд. Мне постоянно немного не хватало до Макса и «Феррари», но перед квалификацией я перезагрузился, и всё пошло на лад. До этого не удавалось собрать круг, машине не хватало баланса, а мне — уверенности. Борьба с Максом? Мы работаем гонка за гонкой, посмотрим, что будет завтра — завтра новый день и новый шанс», – сказал Перес после выступления.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:26.841

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.361

3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.508

4. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.926

5. Пьер Гасли «Альпин» +0.945

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.963

7. Шарль Леклер «Феррари» +1.020

8. Эстебан Окон «Альпин» +1.094

9. Макс Ферстаппен «Ред Булл» без времени

10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» без времени