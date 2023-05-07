Алонсо – о втором месте в квалификации ГП Майами: машина словно ожила

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 7 мая. Напомним, Алонсо стал вторым.

«Это была хорошая квалификация для нас. Мы испытали разные настройки, многие из них не работали, но в квалификации машина словно ожила. Мы стартуем с первого ряда — посмотрим, что сможем сделать.

Баланс машины был идеален — я получил огромное удовольствие. В некоторых поворотах стены очень близки, нужна уверенность, чтобы быть в них быстрым, и у нас получилось. Здесь очень узкая траектория — за её пределами слишком скользко, это одна из сложностей. У меня в последние годы не было столь быстрой машины, и я рад, что в «Астон Мартин» могут на меня положиться», – сказал Алонсо.