Сайнс: не думаю, что у «Феррари» есть шанс побороться с «Ред Булл» в гонке
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 7 мая. Напомним, Сайнс показал третье время. Его напарник монегаск Шарль Леклер стал седьмым.
«Квалификация получилась сложной, очень трудно было заставить шины работать на этом асфальте. Очень ветрено, в таких условиях сложно пилотировать. Так что третье место — вполне достойный результат.
Как завтра будут вести себя шины по жаре, это один из главных вопросов. Будем атаковать и постараемся справиться лучше, чем в прошлый раз. Надеюсь, это приведёт нас на подиум. Не думаю, что у нас есть шанс побороться с «Ред Булл», но с остальными — с Фернандо и «Мерседесом», который позади, — мы будем сражаться», – сказал Сайнс.
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