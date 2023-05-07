Ферстаппен заявил, что расстроен самим собой после квалификации Формулы-1 в Майами
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Майами Формулы-1, после которой он будет стартовать в гонке с девятой позиции. Ферстаппен не завершил первый быстрый круг в третьем сегменте квалификации из-за ошибки, а второй — из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера, чья авария привела к остановке сессии.
«Я старался проехать круг на пределе, а потом допустил ошибку — пришлось прервать круг. После такого ты уже немного полагаешься на удачу, что не будет красного флага. Но это уличная трасса, на ней подобное может случиться.
Я просто немного расстроен самим собой. Будет нелегко. Я сам осложнил себе жизнь, так что должен принять это", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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